قوات الاحتلال تُشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت شقيقين من بيت لحم.واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أشرف وشادي العساكرة من قرية العساكرة شرق بيت لحم، بعد مداهمة منزل والدهما وتفتيشه والعبث بمحتوياته.وداهم جيش الاحتلال مناطق عدة في بيت لحم، منها رخمة ورفيدة وجناتة وبيت فالوح وحرملة، بينما اعتقل صهيب نوفل من القدس.وطالت اعتقالات الاحتلال سائد حسني ومحمد حسني وزكريا حسني وصالح محمد سلون من مخيم عقبة جبر، والذي شهد مداهمات واسعة واشتباكات مسلحة مع المقاومة.واقتحمت قوات الاحتلال محافظة الخليل واعتقلت أربعة مواطنين بينهم ثلاثة فتية، وهم نزار شحادة أبو عيشة (16 عاماً)، وتامر خميس أبو عيشة (17 عاماً)، وحمزة سياج (16 عاماً)، إلى جانب اعتقال أحمد فايز ربعي من دورا جنوب الخليل.