الرئيس القبرصي يزور ضريح ومتحف ياسر عرفات

رام الله - دنيا الوطنوضع رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس والوفد المرافق له، إكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، اليوم الأربعاء الموافق 2/8/2023، كما قام الرئيس والوفد بزيارة متحف ياسر عرفات، وبحضور د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين.واستقبل د. أحمد صبح مدير عام مؤسسة ياسر عرفات ومحمد حلايقة مدير متحف ياسر عرفات، الرئيس القبرصي والوفد المرافق، حيث تم اطلاعهم على تفاصيل العرض المتحفي الذي يروي أبرز الأحداث والتطورات والجوانب المتعلقة بالقضية الفلسطينية خلال الأعوام المائة التي سبقت استشهاد الرئيس ياسر عرفات.وقام الرئيس والوفد المرافق، بجولة في أروقة متحف ياسر عرفات تعرفوا من خلالها على رواية الحركة الوطنية الفلسطينية، وسيرة الرئيس الراحل ياسر عرفات القائد التاريخي للشعب الفلسطيني.وتجدر الإشارة إلى أن من ضمن الوفد المرافق للرئيس القبرصي، سفير قبرص في فلسطين "ديميرتس أسوس"، وسفير فلسطين في قبرص عبد الله عطاري.وفي نهاية جولته كتب الرئيس القبرصي بدفتر كبار الزوار:"متحف ياسر عرفات هو تكريم للزعيم التاريخي لفلسطين ياسر عرفات ويقوم بتسليط الضوء على جوانب مهمة من التاريخ الفلسطيني، آمل بصدق أن يوثق المتحف يومًا ما تأسيس دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة".