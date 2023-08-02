شؤون فلسطينية

الرئيس القبرصي يزور ضريح ومتحف ياسر عرفات

الرئيس القبرصي يزور ضريح ومتحف ياسر عرفات
جانب من الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
وضع رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس والوفد المرافق له، إكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، اليوم الأربعاء الموافق 2/8/2023، كما قام الرئيس والوفد بزيارة متحف ياسر عرفات، وبحضور د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين.

واستقبل د. أحمد صبح مدير عام مؤسسة ياسر عرفات ومحمد حلايقة مدير متحف ياسر عرفات، الرئيس القبرصي والوفد المرافق، حيث تم اطلاعهم على تفاصيل العرض المتحفي الذي يروي أبرز الأحداث والتطورات والجوانب المتعلقة بالقضية الفلسطينية خلال الأعوام المائة التي سبقت استشهاد الرئيس ياسر عرفات.

وقام الرئيس والوفد المرافق، بجولة في أروقة متحف ياسر عرفات تعرفوا من خلالها على رواية الحركة الوطنية الفلسطينية، وسيرة الرئيس الراحل ياسر عرفات القائد التاريخي للشعب الفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى أن من ضمن الوفد المرافق للرئيس القبرصي، سفير قبرص في فلسطين "ديميرتس أسوس"، وسفير فلسطين في قبرص عبد الله عطاري.

وفي نهاية جولته كتب الرئيس القبرصي بدفتر كبار الزوار:

"متحف ياسر عرفات هو تكريم للزعيم التاريخي لفلسطين ياسر عرفات ويقوم بتسليط الضوء على جوانب مهمة من التاريخ الفلسطيني، آمل بصدق أن يوثق المتحف يومًا ما تأسيس دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة".








أخبار ذات صلة

الحكومة توقع اتفاقية المباشرة في إنشاء صوامع لتخزين القمح بتمويل من القطاع الخاص

الحكومة توقع اتفاقية المباشرة في إنشاء صوامع لتخزين القمح بتمويل من القطاع الخاص

جنين: إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في الزبابدة

جنين: إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في الزبابدة

دويكات: المؤسسة الأمنية صمام الأمان لحماية جبهتنا الداخلية ومشروعنا الوطني

دويكات: المؤسسة الأمنية صمام الأمان لحماية جبهتنا الداخلية ومشروعنا الوطني

الشعبيّةِ تُصدر بياناً بشأن اجتماعِ الأمناءِ العامّين ولقاء وفدها بالرئيس عباس

الشعبيّةِ تُصدر بياناً بشأن اجتماعِ الأمناءِ العامّين ولقاء وفدها بالرئيس عباس

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ونظيره القبرصي في رام الله

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ونظيره القبرصي في رام الله

قوات الاحتلال تُشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

قوات الاحتلال تُشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

غزة: الأوقاف تستعد لإطلاق فعاليات البرنامج العلمي (نحو الرسوخ) السادس

غزة: الأوقاف تستعد لإطلاق فعاليات البرنامج العلمي (نحو الرسوخ) السادس

الرئيس القبرصي يزور ضريح ومتحف ياسر عرفات

الرئيس القبرصي يزور ضريح ومتحف ياسر عرفات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في الزبابدة

جنين: إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في الزبابدة

دويكات: المؤسسة الأمنية صمام الأمان لحماية جبهتنا الداخلية ومشروعنا الوطني

دويكات: المؤسسة الأمنية صمام الأمان لحماية جبهتنا الداخلية ومشروعنا الوطني

قوات الاحتلال تُشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

قوات الاحتلال تُشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

غزة: الأوقاف تستعد لإطلاق فعاليات البرنامج العلمي (نحو الرسوخ) السادس

غزة: الأوقاف تستعد لإطلاق فعاليات البرنامج العلمي (نحو الرسوخ) السادس

الرئيس القبرصي يزور ضريح ومتحف ياسر عرفات

الرئيس القبرصي يزور ضريح ومتحف ياسر عرفات

مجدلاني والسفير الصيني لدى دولة فلسطين يبحثان تعزيز سبل التعاون

مجدلاني والسفير الصيني لدى دولة فلسطين يبحثان تعزيز سبل التعاون

حماس والجهاد تُعلقان على عملية إطلاق النار في الأغوار

حماس والجهاد تُعلقان على عملية إطلاق النار في الأغوار

هيئة الأسرى: الاحتلال ينكل بثلاثة شبان خلال اعتقالهم والتحقيق معهم

هيئة الأسرى: الاحتلال ينكل بثلاثة شبان خلال اعتقالهم والتحقيق معهم

منوعات

غادرت البلاد.. أول ظهور لرضوى الشربيني بعد أزمتها الأخيرة

غادرت البلاد.. أول ظهور لرضوى الشربيني بعد أزمتها الأخيرة

بنقش التايجر.. نسرين طافش تطل على جمهورها بفستان صيفي جذاب

بنقش التايجر.. نسرين طافش تطل على جمهورها بفستان صيفي جذاب

شاهد: بيكيه يتعرض لموقف محرج على المسرح بسبب شاكيرا

شاهد: بيكيه يتعرض لموقف محرج على المسرح بسبب شاكيرا

&quot;لو رفض جسدي الرجل سأحب المرأة&quot;.. باميلا الكيك تثير الجدل حول ميولها الجنسية

"لو رفض جسدي الرجل سأحب المرأة".. باميلا الكيك تثير الجدل حول ميولها الجنسية

بصور مثيرة.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تعلن خطوبتها

بصور مثيرة.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تعلن خطوبتها

فيديو: ناصيف زيتون يتصدر الترند بعد مغازلته لفتاة على المسرح

فيديو: ناصيف زيتون يتصدر الترند بعد مغازلته لفتاة على المسرح

صور: منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة

صور: منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة

عمر كمال وحمو بيكا يُجريان تغيير صادم في كلمات أغنية &quot;إنت معلمة&quot;

عمر كمال وحمو بيكا يُجريان تغيير صادم في كلمات أغنية "إنت معلمة"

هكذا تصرفت زوجته.. راغب علامة يكشف عن تعرضه لموقف محرج من معجبة

هكذا تصرفت زوجته.. راغب علامة يكشف عن تعرضه لموقف محرج من معجبة

صورة: الفنانة زينة تتصدر الترند بعد ظهورها بملامح متغيرة

صورة: الفنانة زينة تتصدر الترند بعد ظهورها بملامح متغيرة

عربي

الأردن: الجيش يلقي القبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى البلاد

الأردن: الجيش يلقي القبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى البلاد

مباحثات روسية جزائرية لدعم التعاون بين جيشي البلدين

مباحثات روسية جزائرية لدعم التعاون بين جيشي البلدين

اليمن: مقتل خمسة جنود في هجوم لتنظيم القاعدة

اليمن: مقتل خمسة جنود في هجوم لتنظيم القاعدة

تونس: الرئيس سعيّد يعين الحشاني رئيساً للوزراء خلفاً لنجلاء بودن

تونس: الرئيس سعيّد يعين الحشاني رئيساً للوزراء خلفاً لنجلاء بودن