شؤون فلسطينية

مجدلاني والسفير الصيني لدى دولة فلسطين يبحثان تعزيز سبل التعاون

مجدلاني والسفير الصيني لدى دولة فلسطين يبحثان تعزيز سبل التعاون
مجدلاني والسفير الصيني لدى دولة فلسطين يبحثان تعزيز سبل التعاون
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام جبهة النضال الشعبي، ووزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، على أهمية العلاقات الفلسطينية الصينية والصداقة بين البلدين، وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به جمهورية الصين الشعبية حكومة وشعباً في دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، مشدداً على تطوير هذه العلاقة بما يخدم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال لقاءه السفير الصيني تسنغ جيشن في مكتبه في رام الله ، بحضور عضوا المكتب السياسي تغريد كشك، ومحمد علوش، حيث أطلعه على آخر المستجدات السياسية، كما بحث اللقاء الأوضاع السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقدم شرحاً مفصلاً للسفير الصيني عن الممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعبنا، موضحاً أن الحكومة الإسرائيلية وسياساتها تشكل عقبة رئيسة في وجه تحقيق السلام في المنطقة.

كما تناول الاجتماع لقاء الأمناء العامين في القاهرة الذي دعا له الرئيس محمود عباس في مصر، والنتائج التي تمخضت لفتح آفاق لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

بدوره أكد السفير الصيني على دعم الصين الثابت للحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مجدداً دعم الصين الشعبية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعودة الأمن والاستقرار للمنطقة، وتحقيق الوحدة الوطنية.




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