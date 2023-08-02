محمد بن زايد يصل إلى الأردن في زيارة رسمية

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة رسمية.واستقبل الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأربعاء، بن زايد لدى وصوله عمّان في زيارة رسمية.وجرت للرئيس الإماراتي في مطار ماركا العسكري مراسم استقبال رسمية، حسب ما ذكرت قناة (المملكة).واستعرض العاهل الأردني، والشيخ محمد بن زايد حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما عزفت الموسيقى السلامين الوطني الإماراتي والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحيّة للضيف.ويرافق رئيس دولة الإمارات في الزيارة وفد رفيع المستوى يضم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وعددا من الشيوخ وكبار المسؤولين الإماراتيين.ورافقت طائرات مقاتلة من سلاح الجو الملكي الأردني طائرة الشيخ محمد بن زايد لدى دخولها أجواء المملكة، ترحيبا بزيارته.