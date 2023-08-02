الاحتلال يعتقل موظفاً في هيئة الأسرى قرب رام الله



وأوضحت الهيئة أن سياسة ملاحقة موظفي الهيئة تأتي في سياق الهجمة العامة على الشعب الفلسطيني، ومواصلة استهدافهم لفرض واقع يكون أكثر صعوبة وتعقيداً، مبينة على أسس الكراهية والحقد وتطبيقا لقرارات الوزير الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير".



واشارت الهيئة الى ان هذا الاعتقال للموظف جلامنة ليس الاول، حيث تعرض للاعتقال عدة مرات وأمضى في سجون الاحتلال عدة سنوات.





رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، أن جيش الاحتلال اعتقل الموظف في الهيئة بلال جلامنة خلال مروره على ما يسمى حاجز "بيت إيل" قرب رام الله، بعد أن قامت بالاعتداء عليه بالضرب المبرح.