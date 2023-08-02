حماس والجهاد تُعلقان على عملية إطلاق النار في الأغوار

علقت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس)، والجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، على عملية إطلاق النار في الأغوار. وقالت حماس على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ضربات جديدة للمقاومة الباسلة في الضفة الغربية ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه وهذه المرة في الأغوار المحتلة، رداً على جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساته وخاصة المسجد الأقصى".

وأضاف: بأن "ثورة شعبنا وانتفاضته المجيدة مستمرة ومتصاعدة ولن توقفها جرائم الاحتلال وإرهابه".



كما باركت حركة الجهاد الإسلامي، العملية، وقالت إن "العمل المقاوم هو السبيل للرد على العدوان واقتحامات المسجد الأقصى المبارك".





وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "تصاعد عمليات المقاومة يؤكد بأن بوصلة الشعب الفلسطيني واضحة ولن تحرفها كل المحاولات الرامية لإشغاله بالأزمات الداخلية والأمور الثانوية وأن شعبنا لن يقبل المساومة على أي حق من حقوقه".



