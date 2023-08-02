شؤون فلسطينية

إصابة طفيفة وأخرى بالهلع بعملية إطلاق نار في الأغوار

إصابة طفيفة وأخرى بالهلع بعملية إطلاق نار في الأغوار
من مكان عملية إطلاق النار في الأغوار
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، بوقوع عملية إطلاق نار استهدفت مركبة قرب حاجز الحمراء في الأغوار.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، بإصابة اثنين، حيث أصيبت مستوطِنة (31 عاما) بجروح طفيفة، وآخر مصاب بالهلع.

وأغلق جيش الاحتلال حاجز الحمرا بالأغوار، في كلا الاتجاهين وأعاق حركة المركبات، بعد العملية.

وكان ستة مستوطنين أصيبوا مساء أمس الثلاثاء، بينهم اثنان حالتهما خطيرة، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني، في مستوطنة (معاليه أدوميم)، بالقدس.



يتبع..


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