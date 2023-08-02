إصابة طفيفة وأخرى بالهلع بعملية إطلاق نار في الأغوار

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، بإصابة اثنين، حيث أصيبت مستوطِنة (31 عاما) بجروح طفيفة، وآخر مصاب بالهلع.





وأغلق جيش الاحتلال حاجز الحمرا بالأغوار، في كلا الاتجاهين وأعاق حركة المركبات، بعد العملية.





وكان ستة مستوطنين أصيبوا مساء أمس الثلاثاء، بينهم اثنان حالتهما خطيرة، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني، في مستوطنة (معاليه أدوميم)، بالقدس.













يتبع..







