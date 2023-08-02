كيف علقت حماس على معلومات القسام بشأن عملية أسر الجندي جولدين؟

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، على المعلومات التي سمحت كتائب الشهيد عز الدين القسام بنشرها حول عملية أسر الجندي هدار جولدين خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014.

وأضاف أن المعلومات "تعكس أيضاً حجم المعركة الأمنية والاستخباراتية التي يخوضها القسام ضد المنظومة الأمنية الصهيوني".





ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، تفاصيل ومعلومات تكشفها للمرة الأولى حول حادثة أسر الضابط الإسرائيلي، هدار غولدن خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014.









وخاض عناصر كتائب القسام خلال الواقعة اشتباكاً مسلحاً مع جنود الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب القطاع.





وكانت وحدة الظل التابعة لكتائب القسام كشفت خلال مهرجان انطلاقة حركة حماس الـ 35 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن بندقية غولدين التي تحمل رقم (42852351).





وكشف أحد مقاتلي كتائب القسام الذين شاركوا في الاشتباك، تفاصيل الحدث والذي قتل فيه جنديان، فيما لم يتطرق إلى مصير الضابط هدار جولدن.





ووفق المقاتل، فإن الشهيد وليد مسعود انقض على ضابط الاتصال في القوة المتقدمة والإجهاز عليه، ما أدى إلى انقطاع الاتصال بين القوة وقيادتها الأمر الذي ساهم في إنجاز المهمة وإنجاحها.





كما نشرت الكتائب صورة قلادة انتزعها مقاتلو كتائب القسام من أحد جنود "جفعاتي" خلال العملية، دون الكشف عن هوية صاحب القلادة.





ووجهت كتائب القسام رسالة إلى الاحتلال بأنه "يعرف جيدًا إلى من تعود هذه القلادة وكيف ومتى انتزعت من أحد جنوده".



