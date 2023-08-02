الرئيس القبرصي يصل فلسطين في زيارة رسمية

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليديس، اليوم الأربعاء، إلى فلسطين قادما من الأردن، في زيارة رسمية.وكان في استقبال الرئيس كريستودوليديس عند مهبط الطائرة العمودية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.واستهل رئيس قبرص زيارته الى فلسطين بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات، تلاها زيارة المتحف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).ومن المقرر أن يستقبل الرئيس محمود عباس، الرئيس القبرصي الضيف، في مراسم رسمية، تليها جلسة مباحثات ثنائية، ومؤتمر صحفي ومأدبة غداء رسمية، يقيمها سيادته على شرف الرئيس الضيف.