شؤون فلسطينية

فيديو: مشاهد قريبة للحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في معاليه أدوميم أمس

فيديو: مشاهد قريبة للحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في معاليه أدوميم أمس
جانب من عملية إطلاق النار في معاليه أدوميم
رام الله - دنيا الوطن
تداولت (القناة 13) الإسرائيلية، مقطع فيديو يظهر مشاهد قريبة للحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في مستوطنة (معاليه أدوميم) يوم أمس.

 

وأصيب ستة مستوطنين مساء أمس الثلاثاء، بينهم اثنان حالتهما خطيرة، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني، في مستوطنة (معاليه أدوميم)، بالقدس.

وبعد ذلك، تبلغت وزارة الصحة رسمياً من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب مهند محمد سليمان المزارعة (20 عاماً). برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق القدس.

ووفق ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال فإن منفذ عملية إطلاق النار في (معاليه أدميم) كان يرتدي سترة ويحتمل أنه انتحل شخصية حارس أمن.

وحسب نجمة داود الحمراء، تم نقل أربعة مصابين إلى مستشفيات "شعاري تسيديك" و"هداسا" من بينهم مستوطن يبلغ من العمر (40 عامًا) في حالة خطيرة وثلاثة في حالة متوسطة (29 عامًا) و(28 عامًا) و(37 عامًا).

وقال رئيس بلدية (معاليه أدوميم) إن منفذ عملية إطلاق النار هو فلسطيني يعمل بتصريح منذ عدة سنوات، والشرطة تحقق من كيفية حصوله على السلاح.

أخبار ذات صلة

إصابة مستوطن بجروح طفيفة بعملية إطلاق نار في الأغوار

إصابة مستوطن بجروح طفيفة بعملية إطلاق نار في الأغوار

كيف علقت حماس على معلومات القسام بشأن عملية أسر الجندي جولدين؟

كيف علقت حماس على معلومات القسام بشأن عملية أسر الجندي جولدين؟

نادي الأسير: تفاقم الوضع الصحي للمعتقل الإداري رامي غانم وإدارة السجون تماطل في علاجه

نادي الأسير: تفاقم الوضع الصحي للمعتقل الإداري رامي غانم وإدارة السجون تماطل في علاجه

الرئيس القبرصي يصل فلسطين في زيارة رسمية

الرئيس القبرصي يصل فلسطين في زيارة رسمية

طالع: كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان تصدر بياناً حول الأحداث في عين الحلوة

هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان تصدر بياناً حول الأحداث في عين الحلوة

فيديو: مشاهد قريبة للحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في معاليه أدوميم أمس

فيديو: مشاهد قريبة للحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في معاليه أدوميم أمس

شاهد: مواطن من مصابي عدوان 2014 يناشد الرئيس عباس واشتية بتوفير علاج له

شاهد: مواطن من مصابي عدوان 2014 يناشد الرئيس عباس واشتية بتوفير علاج له

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: تفاقم الوضع الصحي للمعتقل الإداري رامي غانم وإدارة السجون تماطل في علاجه

نادي الأسير: تفاقم الوضع الصحي للمعتقل الإداري رامي غانم وإدارة السجون تماطل في علاجه

شاهد: مواطن من مصابي عدوان 2014 يناشد الرئيس عباس واشتية بتوفير علاج له

شاهد: مواطن من مصابي عدوان 2014 يناشد الرئيس عباس واشتية بتوفير علاج له

وزير العمل ونائب المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط يبحثان آليات التعاون المشترك

وزير العمل ونائب المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط يبحثان آليات التعاون المشترك

وزير الأوقاف: 21 اقتحاماً وانتهاكاً للمسجد الأقصى في يونيو

وزير الأوقاف: 21 اقتحاماً وانتهاكاً للمسجد الأقصى في يونيو

التربية ويونيسف: استكمال الاستعدادات لإطلاق مؤتمر &quot;أصوات طلابية&quot;

التربية ويونيسف: استكمال الاستعدادات لإطلاق مؤتمر "أصوات طلابية"

جامعة النجاح: طاولة مستديرة للنقاش حول الهوية الدينية وخصوصيتها بحضور وزيرة المرأة

جامعة النجاح: طاولة مستديرة للنقاش حول الهوية الدينية وخصوصيتها بحضور وزيرة المرأة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية: نُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها

الخارجية: نُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها

منوعات

بصور مثيرة.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تعلن خطوبتها

بصور مثيرة.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تعلن خطوبتها

فيديو: ناصيف زيتون يتصدر الترند بعد مغازلته لفتاة على المسرح

فيديو: ناصيف زيتون يتصدر الترند بعد مغازلته لفتاة على المسرح

صور: منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة

صور: منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة

عمر كمال وحمو بيكا يُجريان تغيير صادم في كلمات أغنية &quot;إنت معلمة&quot;

عمر كمال وحمو بيكا يُجريان تغيير صادم في كلمات أغنية "إنت معلمة"

هكذا تصرفت زوجته.. راغب علامة يكشف عن تعرضه لموقف محرج من معجبة

هكذا تصرفت زوجته.. راغب علامة يكشف عن تعرضه لموقف محرج من معجبة

صورة: الفنانة زينة تتصدر الترند بعد ظهورها بملامح متغيرة

صورة: الفنانة زينة تتصدر الترند بعد ظهورها بملامح متغيرة

محمد هنيدي يكشف سراً عن فيلمه (مرعي البريمو).. ماذا قال؟

محمد هنيدي يكشف سراً عن فيلمه (مرعي البريمو).. ماذا قال؟

بسعر خيالي.. جومانا مراد تتألق بفستان قصير خلال عرض فيلم &quot;ع الزيرو&quot;

بسعر خيالي.. جومانا مراد تتألق بفستان قصير خلال عرض فيلم "ع الزيرو"

بعد الرسائل المبطّنة.. هل عاد تامر حسني لبسمة بوسيل؟

بعد الرسائل المبطّنة.. هل عاد تامر حسني لبسمة بوسيل؟

بسمة وهبة لـ وجدي العربي: أبوك لو عايش هيديك 100 قلم على وشك

بسمة وهبة لـ وجدي العربي: أبوك لو عايش هيديك 100 قلم على وشك

عربي

مباحثات روسية جزائرية لدعم التعاون بين جيشي البلدين

مباحثات روسية جزائرية لدعم التعاون بين جيشي البلدين

اليمن: مقتل خمسة جنود في هجوم لتنظيم القاعدة

اليمن: مقتل خمسة جنود في هجوم لتنظيم القاعدة

تونس: الرئيس سعيّد يعين الحشاني رئيساً للوزراء خلفاً لنجلاء بودن

تونس: الرئيس سعيّد يعين الحشاني رئيساً للوزراء خلفاً لنجلاء بودن

البرلمان العربي: صمت المجتمع الدولي تجاه حوادث حرق المصحف الشريف سيدخلنا بدائرة عنف

البرلمان العربي: صمت المجتمع الدولي تجاه حوادث حرق المصحف الشريف سيدخلنا بدائرة عنف