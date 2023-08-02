فيديو: مشاهد قريبة للحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في معاليه أدوميم أمس

تداولت (القناة 13) الإسرائيلية، مقطع فيديو يظهر مشاهد قريبة للحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في مستوطنة (معاليه أدوميم) يوم أمس.

وأصيب ستة مستوطنين مساء أمس الثلاثاء، بينهم اثنان حالتهما خطيرة، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني، في مستوطنة (معاليه أدوميم)، بالقدس.





وبعد ذلك، تبلغت وزارة الصحة رسمياً من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب مهند محمد سليمان المزارعة (20 عاماً). برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق القدس.



ووفق ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال فإن منفذ عملية إطلاق النار في (معاليه أدميم) كان يرتدي سترة ويحتمل أنه انتحل شخصية حارس أمن.





وحسب نجمة داود الحمراء، تم نقل أربعة مصابين إلى مستشفيات "شعاري تسيديك" و"هداسا" من بينهم مستوطن يبلغ من العمر (40 عامًا) في حالة خطيرة وثلاثة في حالة متوسطة (29 عامًا) و(28 عامًا) و(37 عامًا).



