شاهد: مواطن من مصابي عدوان 2014 يناشد الرئيس عباس واشتية بتوفير علاج له

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رام الله - دنيا الوطنوجّه المواطن المصاب منذ عدوان 2014، أيمن زايد حرارة (37 عاماًً)، مناشدة إلى الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزيرة الصحة مي الكيلة.وقال حرارة في مناشدة عبر "دنيا الوطن"، إنه "تعرض لإصابة في حرب 2014 أدت به لشلل كلي، ذاكراً انه لا يستطيع أن يعم ولا يتقاضى راتب جريح حتى اليوم.وطالب من خلال مناشدته الرئيس محمود عباس ووزيرة الصحة ورئيس الوزراء، أن ينظروا بعين الرحمة والرأفة لمساعدته بالحصول على العلاج وصرف راتب جريح له، لافتًا أنه لا يستطيع العمل بسبب حالته الصحية.