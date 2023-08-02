الأردن: الجيش يلقي القبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى البلاد

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (المملكة) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي قوله، إنه تم إحباط محاولة تسلل شخص إسرائيلي من الطرف الآخر إلى داخل الأراضي الأردنية، بطريقة غير مشروعة.وأضاف المصدر، أن قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.وشدد المصدر أن القوات المسلحة حازمة في التعامل بكل قوة لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.