شؤون فلسطينية

وزير العمل ونائب المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط يبحثان آليات التعاون المشترك

وزير العمل ونائب المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط يبحثان آليات التعاون المشترك
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش مع نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، منسقة الأمم المتحدة المقيمة، منسقة الشؤون الإنسانية لين هاستينغز تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة الفلسطينية، وانعكاس سياسات الحكومة الإسرائيلية وتبعاتها على حياة الفلسطينيين.

كما بحث الجانبان والآثار المترتبة على استمرار اقتطاع إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية، وما ينجم عن ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الفلسطيني.
 

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