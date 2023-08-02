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مباحثات روسية جزائرية لدعم التعاون بين جيشي البلدين

مباحثات روسية جزائرية لدعم التعاون بين جيشي البلدين
وزير الدفاع الروسي خلال استقباله رئيس أركان الجيش الجزائري
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الدفاع الجزائرية، إن جلسة عمل موسعة عقدت بين قائد الجيش السعيد شنڨريحة، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وشهدت بحث "سبل دعم التعاون بين جيشي البلدين، وأفق تعزيزه".

ووصف شنقريحة الذي وصل إلى موسكو يوم الاثنين، الزيارة بأنها "مهمة"، ومن شأنها المساهمة في تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين، وفق بيان للوزارة.

وأكد شنقريحة أيضاً على أن الشعب الجزائري "يقدر المساعدات التي قدمتها روسيا للجيش الجزائري، لتعزيز قدراته الدفاعية ومواجهة التهديدات والتحديات التي تواجه البلاد".

وفي السياق، أشارت الدفاع الجزائرية إلى أن شنقريحة زار بعد اجتماعه بشويغو، ساحة الأمير عبد القادر الجزائري التي دشنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال زيارته الرسمية إلى روسيا في حزيران/يونيو الماضي.

وبحث المسؤولان الروسي والجزائري، تعزيز التعاون العسكري بين جيشي البلدين، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

من جهته، أكد شويغو على استعداد موسكو "المساعدة في تعزيز القدرات القتالية للجيش الجزائري".

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