غالانت وهاليفي يستنكران تصريحات لعضو كنيست من حزب ليكود

وكان وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، دعا وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت، إلى حماية ما وصفه "حق الإسرائيليين بالحياة أكثر من حرية الحركة للفلسطينيين"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وقال: "إننا ملتزمون بمحاولة الحفاظ على حقوق الانسان وإزالة حواجز ولكن كفى! في نهاية المطاف هذه حياة مواطنينا"، وفق تعبيره.



