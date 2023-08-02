غالانت وهاليفي يستنكران تصريحات لعضو كنيست من حزب ليكود
أصدر كل من رئيس هيئة الأركان، هرتسي هاليفي، ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، إدانة شديدة اللهجة لعضو (كنيست)، أفيهاي بوارون من حزب (ليكود).
وكان بوارون قال في مقابلة إذاعية عقب عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطيني (معاليه أدوميم) أمس، بأن "قائد المنطقة الوسطى لا يعطي الأولوية لأمن المواطنين الإسرائيليين على حق الفلسطينيين في التنقل"، وفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وكان وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، دعا وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت، إلى حماية ما وصفه "حق الإسرائيليين بالحياة أكثر من حرية الحركة للفلسطينيين"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وقال: "إننا ملتزمون بمحاولة الحفاظ على حقوق الانسان وإزالة حواجز ولكن كفى! في نهاية المطاف هذه حياة مواطنينا"، وفق تعبيره.
وأوضح أنه "حين يجب الاختيار بين حرية حركة الفلسطينيين أو حرية المستوطنين في الحياة، فان الحرية في الحياة يجب أن تتغلب"، وفق زعمه.
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