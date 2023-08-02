جامعة النجاح: طاولة مستديرة للنقاش حول الهوية الدينية وخصوصيتها بحضور وزيرة المرأة





وأشادت بدور الجامعة في متابعة شؤون المرأة والاهتمام بها ودعم قضاياها، وأضافت أن الجامعة قد رفدت الأسواق الفلسطينية والإقليمية والدولية بالكوادر العلمية المؤهلة التي كان لها دوراً بارزاً في تحقيق التطور والتقدم. ودعت إلى تعزيز التواصل المشترك بين الجامعة والوزارة، وصولاً لشراكات تعاونية مثمرة.



هذا والتقى على الطاولة المستديرة نخبة من الشخصيات الدينية والقانونية والسياسية من مختلف مؤسسات المجتمع، وتناقشوا حول الهوية الدينية وخصوصيتها في واقع المرأة.



رام الله - دنيا الوطنبحضور الدكتورة آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، عقدت جامعة النجاح الوطنية اليوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023 من خلال مركز الدراسات الدستورية ومركز النجاح للدراسات الدينية وبالشراكة مع وزارة شؤون المرأة طاولة مستديرة للنقاش حول "الهوية الدينية وخصوصيتها في واقع المرأة الفلسطينية"، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات العلمية التي ينظمها مركز الدراسات الدستورية في جامعة النجاح الوطنية.واستقبل أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة، الوزيرة في مكتبه، بحضور كل من د. رائد الدبعي، مساعد الرئيس للشؤون المجتمعية، ود. سناء السرغلي، أستاذة القانون الدستوري ومديرة مركز الدراسات الدستورية، وأ. غازي مرتجى، مدير مركز الإعلام.ورحب أ.د. زيد الوزيرة وأشاد بجهود الوزارة الساعية لتمكين وتعزيز قدرات المرأة ودعم مشاركتها في بناء وتنمية الوطن، وترسيخ مجتمع فاعل تحكمه القيم الإنسانية والوطنية. واستعرض سعادته الإنجازات العالمية التي حققتها جامعة النجاح الوطنية مؤخراً وأهمها تصدرها فلسطينياً للتصنيفات الدولية للتعليم العالي، وأكد إيلاء الجامعة اهتماماً كبيراً لقضايا المرأة وسعيها لتمكينها علمياً وعملياً وتربوياً ومجتمعياً من خلال برامجها وأنشطتها المختلفة.وأشادت بالمستوى الأكاديمي الذي تتميز به جامعة النجاح الوطنية، وأضافت: "ليس غريباً هذا التقدم والتطور على جامعة عريقة اعتادت التألق وتخريج الأجيال الواعدة لبناء المستقبل، إن الجامعات تصنع التغيير، فهي حاضنة أدوات النهضة، وبها تبنى السواعد القادرة على تعزيز قيم العدالة والمساواة".