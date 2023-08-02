دولي

اليابان: إعصار يودي بحياة شخص ويتسبب بانقطاع الكهرباء عن مئات آلاف السكان

اليابان: إعصار يودي بحياة شخص ويتسبب بانقطاع الكهرباء عن مئات آلاف السكان
إعصار في اليابان يتسبب بانقطاع الكهرباء
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخص حتفه، فيما انقطعت الكهرباء عن مئات آلاف السكان، يوم الأربعاء، إثر اقتراب إعصار مصحوب برياح عاتية وأمطار غزيرة، جنوبي اليابان.

وصاحبت رياح بلغت سرعتها 180 كلم في الساعة، الإعصار "خانون" الذي وصفته هيئة الأرصاد اليابانية بأنه "قوي جدا" .

ووفق ما نقل موقع (فرانس 24)، فقد أُلغيت مئات الرحلات إلى أوكيناوا وغيرها من الجزر في المنطقة، حيث علق آلاف السياح الذين كانوا يقضون إجازاتهم في المنتجعات الاستوائية المطلة على البحر.

وذكرت شركة أوكيناوا للطاقة بأن الكهرباء انقطعت صباح الأربعاء عن 220,580 منزلاً، أي حوالى 35% من إجمالي المنازل في المنطقة.

وصدر تحذير لسكان أوكيناوا والجزء الجنوبي من منطقة كاغوشيما إذ دعت السلطات أكثر من 690 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم والانتقال إلى مكان آمن، وفق ما أفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث.

وذكرت الوكالة أن 11 شخصا في أوكيناوا أصيبوا بجروح طفيفة.

وأفادت شبكة (إن إتش كاي) عن وفاة رجل يبلغ من العمر (90 عاماً)، بعدما علق تحت مرآب للسيارات مساء الثلاثاء، مرجّحة بأن يكون الحادث ناجما عن الرياح العاتية.

وحذّرت وكالة الأرصاد اليابانية من فيضانات وانزلاقات للتربة في أجزاء من جزيرة أوكيناوا.

ولفتت إلى أن الإعصار كان على بعد 70 كلم جنوب جزيرة كوميجيما النائية التابعة لأوكيناوا عند الساعة 23,00 ت غ ويتحرّك باتّجاه الغرب والشمال الغربي.

ويتوقع بأن يمر من شرق الصين في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وذكرت "إن إتش كاي" بأن أكثر من 400 رحلة جوية أُلغيت الأربعاء، ما أثّر على أكثر من 65 ألف راكب.

أخبار ذات صلة

اليابان: إعصار يودي بحياة شخص ويتسبب بانقطاع الكهرباء عن مئات آلاف السكان

اليابان: إعصار يودي بحياة شخص ويتسبب بانقطاع الكهرباء عن مئات آلاف السكان

دونالد ترامب يُواجه اتهاماً جنائياً جديداً

دونالد ترامب يُواجه اتهاماً جنائياً جديداً

نتنياهو: الجيش يتمتع بكفاءة تامة لمواجهة كل التحديات بكل الجبهات

نتنياهو: الجيش يتمتع بكفاءة تامة لمواجهة كل التحديات بكل الجبهات

جندي إسرائيلي يضرم النار بنفسه بسبب &quot;أحداث صعبة&quot; عايشها في حرب 2014 بغزة

جندي إسرائيلي يضرم النار بنفسه بسبب "أحداث صعبة" عايشها في حرب 2014 بغزة

إصابة إسرائيلي بـ &quot;جدري القرود&quot; في القدس

إصابة إسرائيلي بـ "جدري القرود" في القدس

روسيا تعلن التصدي لهجوم أوكراني جديد بمسيّرات على موسكو

روسيا تعلن التصدي لهجوم أوكراني جديد بمسيّرات على موسكو

الهند: انهيار رافعة يودي بحياة 17 شخصاً

الهند: انهيار رافعة يودي بحياة 17 شخصاً

مقتل 11 شخصاً في فيضانات تجتاح الصين

مقتل 11 شخصاً في فيضانات تجتاح الصين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جامعة النجاح: طاولة مستديرة للنقاش حول الهوية الدينية وخصوصيتها بحضور وزيرة المرأة

جامعة النجاح: طاولة مستديرة للنقاش حول الهوية الدينية وخصوصيتها بحضور وزيرة المرأة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

الرئاسة تطالب الإدارة الأميركية بوقف البلطجة الإسرائيلية قبل فوات الأوان

الرئاسة تطالب الإدارة الأميركية بوقف البلطجة الإسرائيلية قبل فوات الأوان

فيديو.. عدة إصابات في اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

فيديو.. عدة إصابات في اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

حركة المقاومة الشعبية تنعي الشهيد الفتى محمد الزعاربر

حركة المقاومة الشعبية تنعي الشهيد الفتى محمد الزعاربر

قيادي بحماس: عملية القدس رد فلسطيني على تدنيس بن غفير للأقصى

قيادي بحماس: عملية القدس رد فلسطيني على تدنيس بن غفير للأقصى

وفد فلسطيني يلتقي وزارة خارجية جنوب إفريقيا لبحث عقد مؤتمر دولي لمناهضة أبارتهايد

وفد فلسطيني يلتقي وزارة خارجية جنوب إفريقيا لبحث عقد مؤتمر دولي لمناهضة أبارتهايد

منوعات

صورة: الفنانة زينة تتصدر الترند بعد ظهورها بملامح متغيرة

صورة: الفنانة زينة تتصدر الترند بعد ظهورها بملامح متغيرة

محمد هنيدي يكشف سراً عن فيلمه (مرعي البريمو).. ماذا قال؟

محمد هنيدي يكشف سراً عن فيلمه (مرعي البريمو).. ماذا قال؟

بسعر خيالي.. جومانا مراد تتألق بفستان قصير خلال عرض فيلم &quot;ع الزيرو&quot;

بسعر خيالي.. جومانا مراد تتألق بفستان قصير خلال عرض فيلم "ع الزيرو"

بعد الرسائل المبطّنة.. هل عاد تامر حسني لبسمة بوسيل؟

بعد الرسائل المبطّنة.. هل عاد تامر حسني لبسمة بوسيل؟

بسمة وهبة لـ وجدي العربي: أبوك لو عايش هيديك 100 قلم على وشك

بسمة وهبة لـ وجدي العربي: أبوك لو عايش هيديك 100 قلم على وشك

فيديو: ياسمين صبري تخطف الأنظار بملابس جريئة وملفتة

فيديو: ياسمين صبري تخطف الأنظار بملابس جريئة وملفتة

منة شلبي توجّه تحذيرًا حادّاً للشامتين بوفاة نجل حسن يوسف

منة شلبي توجّه تحذيرًا حادّاً للشامتين بوفاة نجل حسن يوسف

أول تعليق من عائلة الفنان حسن يوسف بشأن تصريح وجدي العربي عن نجلها الغريق

أول تعليق من عائلة الفنان حسن يوسف بشأن تصريح وجدي العربي عن نجلها الغريق

حالة غضب بعد تعليق الفنان المعتزل وجدي العربي على حادثة غرق نجل حسن يوسف

حالة غضب بعد تعليق الفنان المعتزل وجدي العربي على حادثة غرق نجل حسن يوسف

فيفي عبده تتراجع عن تصريحاتها بشأن محمد عبده معلقة: دا عيب إني مكملتش دراستي

فيفي عبده تتراجع عن تصريحاتها بشأن محمد عبده معلقة: دا عيب إني مكملتش دراستي

عربي

اليمن: مقتل خمسة جنود في هجوم لتنظيم القاعدة

اليمن: مقتل خمسة جنود في هجوم لتنظيم القاعدة

البرلمان العربي: صمت المجتمع الدولي تجاه حوادث حرق المصحف الشريف سيدخلنا بدائرة عنف

البرلمان العربي: صمت المجتمع الدولي تجاه حوادث حرق المصحف الشريف سيدخلنا بدائرة عنف

الأردن: مجلس الأعيان يُقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ويعيده لمجلس النواب

الأردن: مجلس الأعيان يُقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ويعيده لمجلس النواب

السودان: مقتل العشرات من الدعم السريع بالخرطوم.. وجهود التهدئة تتواصل

السودان: مقتل العشرات من الدعم السريع بالخرطوم.. وجهود التهدئة تتواصل