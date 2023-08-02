اليابان: إعصار يودي بحياة شخص ويتسبب بانقطاع الكهرباء عن مئات آلاف السكان

رام الله - دنيا الوطنلقي شخص حتفه، فيما انقطعت الكهرباء عن مئات آلاف السكان، يوم الأربعاء، إثر اقتراب إعصار مصحوب برياح عاتية وأمطار غزيرة، جنوبي اليابان.وصاحبت رياح بلغت سرعتها 180 كلم في الساعة، الإعصار "خانون" الذي وصفته هيئة الأرصاد اليابانية بأنه "قوي جدا" .ووفق ما نقل موقع (فرانس 24)، فقد أُلغيت مئات الرحلات إلى أوكيناوا وغيرها من الجزر في المنطقة، حيث علق آلاف السياح الذين كانوا يقضون إجازاتهم في المنتجعات الاستوائية المطلة على البحر.وذكرت شركة أوكيناوا للطاقة بأن الكهرباء انقطعت صباح الأربعاء عن 220,580 منزلاً، أي حوالى 35% من إجمالي المنازل في المنطقة.وصدر تحذير لسكان أوكيناوا والجزء الجنوبي من منطقة كاغوشيما إذ دعت السلطات أكثر من 690 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم والانتقال إلى مكان آمن، وفق ما أفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث.وذكرت الوكالة أن 11 شخصا في أوكيناوا أصيبوا بجروح طفيفة.وأفادت شبكة (إن إتش كاي) عن وفاة رجل يبلغ من العمر (90 عاماً)، بعدما علق تحت مرآب للسيارات مساء الثلاثاء، مرجّحة بأن يكون الحادث ناجما عن الرياح العاتية.وحذّرت وكالة الأرصاد اليابانية من فيضانات وانزلاقات للتربة في أجزاء من جزيرة أوكيناوا.ولفتت إلى أن الإعصار كان على بعد 70 كلم جنوب جزيرة كوميجيما النائية التابعة لأوكيناوا عند الساعة 23,00 ت غ ويتحرّك باتّجاه الغرب والشمال الغربي.ويتوقع بأن يمر من شرق الصين في وقت لاحق هذا الأسبوع.وذكرت "إن إتش كاي" بأن أكثر من 400 رحلة جوية أُلغيت الأربعاء، ما أثّر على أكثر من 65 ألف راكب.