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اليمن: مقتل خمسة جنود في هجوم لتنظيم القاعدة

اليمن: مقتل خمسة جنود في هجوم لتنظيم القاعدة
تنظيم القاعدة في اليمن - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أدّى هجون نفذته عناصر من (تنظيم القاعدة) في محافظة أبين، جنوبي اليمن، إلى مقتل خمسة جنود وإصابة أربعة آخرين.

وقال متحدث باسم القوات اليمنية المشتركة: إن "عناصر إرهابية شنت هجوماً على مواقع ووحدات القوات المشاركة في عملية (سهام الشرق) بمديرية مودية شرقي عاصمة المحافظة زنجبار".

وأضاف: أن "العناصر الإرهابية هاجمت موقعاً ترابط فيه قوات من اللواء الثاني دعم وإسناد على مدخل وادي عومران، وأدى الهجوم إلى مقتل 5 جنود، أثناء عملية تبادل إطلاق النار"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأشار إلى أن العناصر الإرهابية تسللت من مناطق خارج مسرح عملية "سهام الشرق"، وتحديداً من محافظة البيضاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين. 

وأضاف: "استخدمت تلك العناصر أثناء هجومها مدفعية الهاون وأسلحة رشاشة متوسطة وخفيفة".

ولفت إلى أن القوات المشتركة تواصل ملاحقة العناصر الإرهابية التي لاذت بالفرار في الجبال المحاذية لمحافظتي شبوة والبيضاء.

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