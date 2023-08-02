عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى





يأتي ذلك محاولة من الاحتلال الإسرائيلي، لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.





رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وباستثناء يومي الجمعة والسبت، يتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا.