بن غفير: حق الإسرائيليين في الحياة أهم من حق الفلسطينيين بالتنقل



وأوضح أنه "حين يجب الاختيار بين حرية حركة الفلسطينيين أو حرية المستوطنين في الحياة، فان الحرية في الحياة يجب أن تتغلب"، وفق زعمه.

جاء ذلك بعد إصابة ستة مستوطنين اثنان منهم بحالة الخطر، إثر عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في مستوطنة (معاليه أدوميم) شرقي القدس المحتلة.ودعا بن غفير وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت، إلى حماية ما وصفه "حق الإسرائيليين بالحياة أكثر من حرية الحركة للفلسطينيين"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وقال: "إننا ملتزمون بمحاولة الحفاظ على حقوق الانسان وإزالة حواجز ولكن كفى! في نهاية المطاف هذه حياة مواطنينا"، وفق تعبيره.