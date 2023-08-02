بلدية غزة: حققنا "إنجازاً مهماً" بوقف ضخ مياه الصرف الصحي العادمة للبحر





وقالت في بيان لها: إنها عملت منذ بداية تولي المجلس البلدي الحالي لمهامه في مطلع شهر آب/ أغسطس من العام 2019 على توفير كهرباء بشكل دائم وعلى مدار الساعة لمحطات الصرف الصحي المحاذية للبحر وهي محطات رقم "1" و"2" و"3" و"9" و"11"، لضمان تشغيلها على مدار الساعة ووقف تسرب المياه العادمة للبحر.





وأضافت بأنها قامت بهذه الخطوة رغم تكلفتها العالية على ميزانية البلدية، حيث خصصت البلدية العمل في محطة المعالجة المركزية بمنطقة الشيخ عجلين، حيث تم التعاقد مع شركة خاصة لإدارة المحطة مما زاد من كفاءة العمل في المحطة، بالإضافة إلى تخفيف كمية المياه العادمة التي ترد للمحطة عبر تحويل نحو 15 ألف إلى محطة المعالجة الرئيسة شرق مخيم البريج من أصل 70 ألف كوب يومياً كانت تصل لمحطة الشيخ عجلين.



رام الله - دنيا الوطنقالت بلدية غزة اليوم الأربعاء، إنها حققت "إنجازاً مهماً" في وقف ضخ مياه الصرف الصحي "العادمة" إلى البحر الأمر الذي أرق المواطنين سابقًا.