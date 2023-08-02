شؤون فلسطينية

بعد معلومات جديدة من القسام.. الاحتلال يتحدث عن قضية الجنديين الأسيرين بغزة

بعد معلومات جديدة من القسام.. الاحتلال يتحدث عن قضية الجنديين الأسيرين بغزة
الخارجية الإسرائيلي تطالب بالإفراج عن جنديين أسيرين في القطاع
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن حماس تواصل ما وصفته "احتجاز" الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، على مدار تسع سنوات.

وأضافت في بيان لها، أنه يجب على المجتمع الدولي أن "يعمل على إنهاء هذه المهزلة الإنسانية وإعادتهما إلى أسرهما وهذا واجب ديني وأخلاقي"، وفق زعمها.

وتابعت: "كما يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على إطلاق سراح الإسرائيليين أفيرا منغيستو وهشام السيد، اللذين تم احتجازهما أيضًا في غزة".

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، تفاصيل ومعلومات تكشفها للمرة الأولى حول حادثة أسر الضابط الإسرائيلي، هدار غولدن خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014.

وخاص عناصر كتائب القسام خلال الواقعة اشتباكاً مسلحاً مع جنود الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وكانت وحدة الظل التابعة لكتائب القسام كشفت خلال مهرجان انطلاقة حركة حماس الـ 35 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن بندقية غولدين التي تحمل رقم (42852351).

وكشف أحد مقاتلي كتائب القسام الذين شاركوا في الاشتباك، تفاصيل الحدث والذي قتل فيه جنديان، فيما لم يتطرق إلى مصير الضابط هدار جولدن. 

وكشف عن انقضاض الشهيد وليد مسعود على ضابط الاتصال في القوة المتقدمة والإجهاز عليه، ما أدى إلى انقطاع الاتصال بين القوة وقيادتها الأمر الذي ساهم في إنجاز المهمة وإنجاحها. 

كما نشرت الكتائب صورة قلادة انتزعها مقاتلو كتائب القسام من أحد جنود "جفعاتي" خلال العملية، دون الكشف عن هوية صاحب القلادة. 

ووجهت كتائب القسام رسالة إلى الاحتلال بأنه "يعرف جيدًا إلى من تعود هذه القلادة وكيف ومتى انتزعت من أحد جنوده". 

وأكدت كتائب القسام في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن البندقية "كانت غنيمةً من غنائم هذا اليوم العظيم اغتنمها مجاهدو القسام أثناء عملية أسر الضابط هدار جولدن لتكون هذه إشارة على خيبة جيشهم وعلى ما يمتلكه مجاهدونا من رصيدٍ في هذا الملف المهم".

 


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