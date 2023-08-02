تونس: الرئيس سعيّد يعين الحشاني رئيساً للوزراء خلفاً لنجلاء بودن

رام الله - دنيا الوطنقرر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، تعيين أحمد الحشاني رئيساً للوزراء، خلفاً لنجلاء بودن رمضان التي أنهى مهامها أمس الثلاثاء.وحسب الرئاسة التونسية، فقد قال سعيّد للحشاني بعدما أدى اليمين الدستورية أمامه: "هناك تحديات كبيرة لا بد أن نرفعها... للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهلي".وأضاف: "سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا والعدل المنشود، وتحقيق الكرامة الوطنية ولن نعود للوراء"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).ويأتي تعيين الحشاني، الذي كان يشغل منصب مدير عام الموارد البشرية في البنك المركزي التونسي، في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة في البلاد.ووجه الرئيس سعيّد وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية اللوم للمسؤولين والحكومة، قائلا إنه يجب عليهم التحرك لمعالجة المشاكل وضعف الخدمات العامة بما في ذلك الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء.