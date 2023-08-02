دونالد ترامب يُواجه اتهاماً جنائياً جديداً

وسلمت هيئة المحلفين الفدرالية الكبرى، لائحة اتهامات لمحكمة اتحادية في واشنطن بشأن دور ترامب في أحداث الكونغرس، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية.



كذلك تم توجيه اتهام جديد لترامب بشأن محاولة تقويض نقل السلطة في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في 6 كانون الثاني/يناير 2021، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وفي وثيقة المحكمة المكونة من 45 صفحة، يزعم مدعون وجود مؤامرة منسقة عبر عدة ولايات أميركية وقدم خلالها ترامب وحلفاؤه ادعاءات احتيالية كانوا يعرفون أنها غير صحيحة في محاولة يائسة لتقويض الديمقراطية الأميركية والتشبث بالسلطة.



وبعد خطاب ناري ألقاه ترامب، هاجم أنصاره مبنى الكابيتول الذي يضم الكونغرس في السادس من يناير 2021 في محاولة لمنع الكونغرس من تأكيد فوز جو بايدن.



وسبق إعلان وزارة العدل الأميركية، تصريح من ترامب الثلاثاء قال فيه إنه يتوقع أن يوجّه إليه المدعي العام الفدرالي جاك سيمث قريبا اتهاما جنائيا جديدا.



وقال ترامب في منشور على منصته (تروث سوشال): "سمعت بأن المختل جاك سميث وبغية التدخل في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، سيوجّه اتهاما زائفا جديدا إلى رئيسكم المفضل، أنا، عند الساعة 17:00 (21:00 توقيت غرينيتش)".



رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يمثل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب أمام المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، يوم غدٍ الخميس، بشأن أحداث الكونغرس في كانون الثاني/يناير 2021.