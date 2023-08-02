نتنياهو: الجيش يتمتع بكفاءة تامة لمواجهة كل التحديات بكل الجبهات

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الجيش يتمتع بكفاءة تامة لمواجهة كل التحديات في كل الجبهات.وأضاف خلال زيارة لقيادة المنطقة الوسطى في القدس المحتلة مساء أمس، على أنه "ليس فقط الجيش وإنما الاقتصاد الإسرائيلي هو أيضا قوي".وأدلى نتنياهو بهذا التصريح، حيث تطرق أيضا الى التشريعات القضائية، وقال انه يعمل على مدار الساعة لإيجاد حل توافقي مع المعارضة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وتعقيبا على ذلك جاء من هيئة الاحتجاج للجنود في خدمة الاحتياط، بأن "إسرائيل تشتعل ورئيس الوزراء يواصل الكذب".