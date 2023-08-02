تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم السبت

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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القدس 31-21 31-21 31-21 بيت لحم 31-21 31-21 31-21 رام الله والبيرة 30-20 30-20 30-20 طولكرم 32-23 32-23 32-23 نابلس 32-21 32-21 32-21 قلقيلية 32-23 32-23 32-23 جنين 35-22 35-22 35-22 سلفيت 31-21 31-21 31-21 طوباس 36-23 36-23 36-23 روابي 32-21 32-21 32-21 الخليل 30-20 30-20 30-20 غزه 31-25 31-25 31-25 أريحا 42-26 42-26 42-26 خانيونس 31-25 31-25 31-25 الأغوار الشمالية 40-24 40-24 40-24 رفح 32-24 32-24 32-24

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين اليوم الأربعاء حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون طقس فلسطين لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون طقس فلسطين حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.تحذر دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين من خطر:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة.2 - خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي