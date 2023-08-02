شؤون فلسطينية

إصابات بالرصاص والاختناق بينها خطيرة إثر اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس

إصابات بالرصاص والاختناق بينها خطيرة إثر اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس
خلال إعطاب آلية عسكرية في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بوصول إصابة خطيرة في البطن، وأخرى متوسطة في الفخذ، برصاص الاحتلال الحي إلى مستشفى رفيديا الحكومي، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

كما أفاد الهلال الأحمر في نابلس، بوقوع 4 إصابات، حيث تم نقل رجل وزوجته بعد إطلاق النار على سيارتهما في إسكان "روجيب" إلى مستشفى رفيديا.

وعالجت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر إصابة بشظية بالعين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأغلق شبان الشوارع المحيطة بقبر يوسف بالإطارات المطاطية المشتعلة لصد اقتحامات الجيش والمستوطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال معززة بعشرات الآليات العسكرية بينها جرافتان، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، المنطقة الشرقية للمدينة عبر حاجز بيت فوريك، كما اقتحمت قوة راجلة المدينة من منطقة الطور، بينما اقتحمت الآليات المنطقة الغربية عبر حاجز صرة.

وانتشرت قوات الاحتلال في شارع عمان والشوارع المحيطة بقبر يوسف، واعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات المرتفعة.

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