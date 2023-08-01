شؤون فلسطينية

فيديو.. عدة إصابات في اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

فيديو.. عدة إصابات في اقتحام الاحتلال مدينة نابلس
جانب من المواجهات مع قوات الاحتلال شرقي نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة، في وقت متأخر هذه الليلة، بإصابة برصاص الاحتلال الحي في الساق، وصلت إلى مستشفى الاتحاد النسائي في نابلس.

كما أفاد الهلال الأحمر، بإصابة عشرة مواطنين بالاختناق بالغاز خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية، وقبر يوسف بنابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية عن طريق حاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافتان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية، وكثفت انتشارها في منطقة الضاحية، كما دفعت بتعزيزات من مدخل صرة ومن الطور باتجاه المنطقة الشرقية.


 


 



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