جامعة الاستقلال تكرم أوائل الثانوية العامة في محافظة أريحا والأغوار



من جانبه عبر أ.محمد حواش عن امتنانه و فخره بجامعة الاستقلال الفريدة من نوعها في فلسطين و تميزها بتخصصاتها المهمة ، مؤكدأ أن العام كان مثمراً رغم صعوبته و حصدنا معدلات عالية و مميزة، موجهاً نصائحه للطلاب بالتفكير بدراسة تخصصات تواكب الذكاء الصناعي و التقدم التكنولوجي الكبير.

وكرم رئيس الجامعة أ.د أبو الرب الأوائل وعددهم 30 طالباً وطالبة بتوزيع الهدايا عليهم، وقد عبروا عن سعادتهم بتلك اللفتة الكريمة و شكرهم وامتنانهم لجامعة الاستقلال وإدارتها و هم :

اريج عواطلة ، فخر المقيطي ، براءة صرمة ،غدير فاروقي ، صالح ثبتة ، محمد زكي ابو زيادة ،زينب فرح ،شادن شحادة ،ليان فتياني ، ابتسام ابو ركن ،دانا عمار ، غزل جلايطة ،سلمى مراحيل ، آلاء ابو رحمة ،ريناد حميدات،دلال فضل ،انس المغربي،اليسار غروف ،رهف صلاحات ، منهل صباح ، حمزة نجوم ،سما محمد ياسين ،لجين عبد العال، رؤي جوهر ، ملاك جلايطة ، لؤي عسلي ، يوسف حمارنة ، شهد حجازي ، عيسى ابو كف .



وبتعليمات من رئيس الجامعة أ.د أبو الرب تم توفير منحة كاملة للطالبة التي نرى النور من عينيها أريج عواطلة .



وأشاد ذوي الطلبة الأوائل بالجهود المبذولة من إدارة جامعة الاستقلال في دعم الطلاب الأوائل وتشجيعهم على الإبداع والتفوق الأكاديمي، كما أشاروا إلى أن هذه المبادرة ستشجع المزيد من الشباب على التميز وتعزيز الابتكار في مجالات مختلفة .

ويأتي هذا الحفل التكريمي لأوائل الثانوية العامة في محافظة أريحا والأغوار إعادة لتأكيد تشجيع روح التفوق والإنجاز و التي تبرز من خلال العديد من المبادرات والفعاليات الأخرى التي تسعى الجامعة جاهدة لتنظيمها حيث تولي الجامعة أهمية شديدة لتحفيز الطلاب والطالبات لدراسة جادة و تشجيعهم على التفوق والعطاء في مجال الدراسة والبحث.



من جانبه عبر أ.محمد حواش عن امتنانه و فخره بجامعة الاستقلال الفريدة من نوعها في فلسطين و تميزها بتخصصاتها المهمة ، مؤكدأ أن العام كان مثمراً رغم صعوبته و حصدنا معدلات عالية و مميزة، موجهاً نصائحه للطلاب بالتفكير بدراسة تخصصات تواكب الذكاء الصناعي و التقدم التكنولوجي الكبير.

رام الله - دنيا الوطنتكريماً للجهود المبذولة من قبل الطلاب والطالبات، نظمت جامعة الاستقلال- مركز الخدمة المجتمعية وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في مسرح الجامعة حفلاً تكريمياً لأوائل الثانوية العامة 2022/2023 في محافظة أريحا والأغوار بحضور أ.د نور الدين أبو الرب رئيس جامعة الاستقلال و نوابه و مساعديه ، وعطوفة محافظ أريحا و الأغوار جهاد أبو العسل ،و مدير مديرية تربية و تعليم أريحا محمد حواش، و د. كفاح مناصر مديرة مركز الخدمة المجتمعية، و د. محمد عبده منسق المجلس الاستشاري للمسؤولية المجتمعية.وفي كلمته هنأ أ.د أبو الرب الطلاب الأوائل و محافظة أريحا والأغوار وفلسطين بهذا النجاح اللافت ،أريحا دائماً متقدمة في النضال و الدفاع و صمودها هو عين النجاح ، و أكمل أ.د أبو الرب موجها حديث للطلاب " المستقبل أمامكم رغماً عن الاحتلال ، المستقبل مشرق رغم الصعاب ، و الكنز بالعقل و الفكر، و الغنى بطموحكم ، و الاحتلال إلى زوال و الحرية تنتظرنا ، فاحسنوا اختيار تخصصاتكم حتى تحققوا أنفسكم في سبيل خدمة محافظتكم .بدوره شكر عطوفة المحافظ أبو العسل جامعة الاستقلال على مبادرتها الطيبة واللافتة بإقامة هذا الحفل مثمناً دورها الوطني في التحرير و التحرر و مساعدة مجتمع أريحا و الأغوار، مقدماً شكره و تقديره لإدارة الجامعة و كافة كوادرها في إضافتهم النوعية الملحوظة للاستقلال .وأضاف المحافظ قائلاً " نفتخر بأسرة التربية والتعليم و معلمي أريحا و الأغوار، حيث أصبحت المحافظة منافساً قوياً لكل المحافظات الفلسطينية، أبنائنا هم سفراء لأريحا و فلسطين وخارجها، وسنكون قويين فقط بالتعليم و التوعية في كنس الاحتلال البغيض".