قيادي بحماس: عملية القدس رد فلسطيني على تدنيس بن غفير للأقصى





وشدد على أن "شعبنا سيبقى متيقظا أمام مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى، وسيتصدى ثوارنا في كل المناطق لكل الجرائم الصهيونية، بكل ما يملك من إرادة وإمكانات، متسلحين بشعب عظيم يتمسك بالمقاومة الشاملة سبيلا للتحرير والعودة".



رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أن عملية إطلاق النار قرب مجمع (معاليه أدوميم) الاستيطاني شرق القدس مساء اليوم الثلاثاء، "رد فلسطيني بطولي على تغول الاحتلال على شعبنا، ولكمة في وجه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير الذي دنس المسجد الأقصى قبل أيام".وقال مرداوي في تصريح صحفي، إن "حُماة القدس والمسجد الأقصى أياديهم على الزناد، ولن يفوتوا أي فرصة للانقضاض على العدو والثأر لدماء شهدائنا وأطفالنا الذين يعدمون بدم بارد أمام مرأى العالم والمجتمع الدولي الظالم".