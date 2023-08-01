وفاة طفل غرقاً في بحر وسط القطاع

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية، مساء اليوم الثلاثاء، بوفاة طفل يبلغ من العمر (9 أعوام) غرقاً في بحر وسط القطاع.وكانت فتاة تبلغ من العمر (15 عاماً)، توفيت مساء السبت الماضي، إثر غرقها في بحر مدينة غزة، بينما تمكن المنقذون من إنقاذ اثنين آخرين.ووفق مصادر محلية، فإن الفتاة ملك عبد العزيز الغرة، توفيت إثر غرقها في بحر غزة، في وقت تمكن فيه المنقذون من انقاذ اثنين آخرين.وأصدر عدد من بلديات قطاع غزة، مساء اليوم السبت، تحذيرات للمواطنين من خطورة السباحة في البحر خلال الأسبوع الجاري.