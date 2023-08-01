اشتية يتسلم الأطلس الإحصائي الزراعي لفلسطين 2021

رام الله - دنيا الوطنتسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، نسخة من الأطلس الإحصائي الزراعي لفلسطين 2021، من قبل وزير الزراعة رياض العطاري، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، وهو مشروع مشترك بين المؤسستين.وأشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول لإنجاز الأطلس، حتى يكون خارطة طريق لتنمية القطاع الزراعي نحو تحقيق الانفكاك من العلاقة الكولونيالية التي يفرضها واقع الاحتلال، من خلال توسعة القاعدة الإنتاجية، وزيادة مساحة الأرض المزروعة، وخلق فرص عمل في هذا القطاع الهام، لتعزيز صمود أبناء شعبنا وحماية الأرض، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق.بدوره، قال الوزير عطاري "إن الأطلس يعكس نتائج التعداد الزراعي الثاني في فلسطين، ويوضح الزيادة الكبيرة في المساحات والإنتاج والحيازات الزراعية، وعدد الحائزين على المزروعات النباتية والثروة الحيوانية".وتابع: "الحكومة بذلت جهدا كبيرا في دعم وتطوير القطاع الزراعي، سواء من خلال تقديم الموازنات أو تسهيل القوانين التي تشكل رافعة للقطاع الزراعي، وهذا الأطلس سيكون وثيقة تبنى عليها مجموعة من السياسات لوضع الخطط الزراعية المستقبلية".من جهتها، أوضحت عوض أن الأطلس يقدم معلومات تحليلية حول القطاع الزراعي بالتركيز على الأراضي المزروعة وأنواع المحاصيل والثروة الحيوانية، مؤكدة أن "هذا القطاع يعد ركنًا أساسيًا في التنمية، وأن الأطلس يقدم تفاصيل دقيقة حول هذا القطاع على مستوى جميع التجمعات، بما في ذلك الصغيرة منها".