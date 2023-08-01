قيادي في الديمقراطية: من حق الجماهير التعبير عن رأيها ومواجهتها يتناقض مع القانون الفلسطيني

جاء ذلك خلال لقاء عبر إذاعة (صوت الوطن) حول التحركات الشعبية بغزة، وأضاف: حقوق المواطن هي توفير لقمة خبز وفرصة عمل وتعليم وعلاج.



وأشار أبو ظريفة إلى أن التحركات الشعبية تعبير عن أن الحياة ضنكة في قطاع غزة والمواطن غير قادر على تحمل تبعاتها، كما أن المواطن أراد أن يوصل صوته من خلالها.



وذكر أن الانقسام والاحتلال والحصار وغياب السياسة الاقتصادية الاجتماعية عوامل فاقمت من الأزمة.



وتابع: تقارير المؤسسات الدولية تؤكد أن غزة غير مناسبة للحياة سواء على صعيد المياه أو الكهرباء أو البطالة أو البنية التحتية أو الفقر أو الجوع.



وطالب أبو ظريفة الجميع بالإصغاء لهذا الصوت الشعبي كونه لا يؤثر على جهة كانت، لافتًا إلى أنه مطلوب الإفراج عن الذين جرى اعتقالهم والسماح بمساحة حرية العمل النقابي والإعلامي والتظاهر السلمي.



وأكد أنه لدى الجبهة الديمقراطية موقف ثابت من حرية الرأي والتعبير والتظاهر، ولن تتوانى في التواصل مع كل الجهات للإفراج عن المعتقلين، مشددًا أن الاعتقال مخالف للقانون وغير مقبول لدينا.



وأوضح أنه منذ الأمس جرى التواصل للإفراج عن المعتقلين، مطالبًا بمحاسبة الأفراد الذين اعتدوا على المواطنين.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، إنه من حق الجماهير في قطاع غزة أن تعبر عن رأيها، وأن مواجهتها يتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني سواء بالمنع أو الاعتداء أو الاعتقالات.