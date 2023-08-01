غزة: الاتصالات تنتهي من تطوير الربط الشبكي وزارة المواصلات مع الشبكة الحكومية بسرعات عالية

رام الله - دنيا الوطنأنهت طواقم الإدارة العامة لمركز البيانات الحكومي و بالتعاون مع طواقم الشبكات في وزارة المواصلات، بغزة، أعمال تطوير الربط الشبكي لمقرات وزارة المواصلات على مستوى جميع محافظات قطاع غزة وبلغت عدد 6 مقرات مع الشبكة الحكومية بسرعات عالية وبتقنيات تم اعتمادها حديثا في الشبكة الحكومي .وأكدت الإدارة أن الربط الشبكي الجديد و بالإضافة الى تطوير وإعادة هيكلة الشبكة داخل المقرات يشكل الأساس لتطبيق الأنظمة الإلكترونية التي يتم تطويرها لعمل وزارة المواصلات.وأوضحت الإدارة أن العمل جاري على تطوير الربط الشبكي لجميع المقرات الحكومية ضمن خطتها لعام 2023 لتوفير البيئة اللازمة للأنظمة الحكومية الالكترونية لخدمة المواطنين بخدمات دقيقة و جودة وسرعة عالية.