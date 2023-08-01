شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تطالب بتدخل إنساني لنقل الأسير المصاب محمد سعيد لمستشفى مدني

هيئة الأسرى تطالب بتدخل إنساني لنقل الأسير المصاب محمد سعيد لمستشفى مدني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين المؤسسات الانسانية بالتحرك الفوري والعاجل لدى حكومة الاحتلال الاسرائيلي وإدارة سجونها،  لنقل الأسير المصاب محمد وليد احمد سعيد ( 24 عاما) من الأغوار الشمالية الى مستشفى مدني لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية .

وأوضحت الهيئة أن الأسير المصاب سعيد يعاني من آلام وأوجاع شديدة نتيجة إصابته بحروق عميقة في الجانب الايسر من يديه ووجه، اضافة الى حروق شديدة في قدميه بشكلٍ كامل . 

وأضافت الهيئة " بعد اعتقال الأسير استفاق من غيبوبته والتي استمرت لشهرين متتالين ، وجد نفسه في  سجن "الرملة" بحجة استكمال التحقيق على الرغم من عدم تلقيه العلاج الكامل لحالته.

وأشارت الهيئة أن الأسير سعيد بحاجة ماسة لإجراء عدة عمليات جراحية وليزر في يديه وقدميه بسبب شدة الحروق فيهما، ولكن لغاية اللحظة تمعن إدارة المعتقل بإهمال حالته عبر المماطلة بتحويله لاجراء العمليات أو حتى تحديد مواعيد لاجرائها .

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