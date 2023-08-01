​هيئة الأسرى: الحر يفتك بالأسرى في سجن "جلبوع"

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها، ونقلاً عن محاميتها حنان الخطيب اليوم الثلاثاء، بأن الأسرى الفلسطينيين يعيشون ظروف معيشية صعبة في معتقل "جلبوع"، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية والنقص الكبير في المراوح.وأشارت الهيئة بأن سجن "جلبوع" من أكثر السجون التي يعاني بها الأسرى نتيجة موجة الحر الشديدة حيث تصل درجات الحرارة الى 48 درجة مئوية، الأمر الذي سبب معاناة مُتفاقمة لهم.واكدت الهيئة بأن ادارة السجون الإسرائيلية تستمر في قمع الاسرى حيث تمنع إدخال المرواح لهم وتقوم بمصادرتها، الأمر الذي يزيد من الخطورة على حياة الأسرى المرضى وكبار السن، ويزيد من معاناتهم لا سيما في ظلّ عدم توفر رعاية طبية حقيقية لهم.وحملت الهيئة إدارة سجون الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التعسفية بحق المعتقلين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية المعتقلين على أكمل وجه.