شؤون فلسطينية

التربية والمجلس الثقافي البريطاني يخرجان معلمي اللغة الإنجليزية ضمن برنامج تطوير مهارات المحادثة

التربية والمجلس الثقافي البريطاني يخرجان معلمي اللغة الإنجليزية ضمن برنامج تطوير مهارات المحادثة
رام الله - دنيا الوطن
احتفت وزارة التربية والتعليم من خلال المعهد الوطني للتدريب التربوي، وبالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، بتخريج المعلمين المنتسبين لبرنامج تطوير مهارات المحادثة لدى المعلمين "Get Speaking" من مديريات التربية.

وأكدت، مدير عام المعهد الوطني للتدريب التربوي د. سهير قاسم، أهمية الشراكات التي تنتهجها الوزارة مع المختصين وذوي العلاقة من أجل تجويد التعليم وذلك ضمن خططها الاستراتيجية والتنموية، مشيرة لأثر البرنامج الواضح في تطوير مهارات
المعلمين في المحادثة وتنميتها، متطرقة إلى ضرورة الاستفادة من البرنامج، وتوظيف مخرجاته ميدانيا؛ بما ينعكس على أداء الطلبة في الغرف الصفية، داعية إلى الاستمرار في بناء القدرات، وتبادل الخبرات مستقبلاً.

بدوره أعرب مدير المجلس الثقافي البريطاني في فلسطين أ. مارتن دالتري، عن إعجابه بإنجازات المعلمين والطلبة المشاركين في هذا البرنامج؛ إذ تعكس هذه المبادرة الالتزام التام بتعزيز تعليم اللغة الإنجليزية في فلسطين، ورعاية بيئة تَعلم حيوية للمعلمين والطلبة على حد سواء، وينمي مهارات المحادثة والتدريس لدى معلمي اللغة الإنجليزية والارتقاء بقدراتهم اللغوية في الغرف
الصفية.

يذكر أن "Get Speaking" يعدّ برنامجاً متخصصاً يُنفذ بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني و(أونروا) والجمعية الفلسطينية لتعليم الإنجليزية لغير الناطقين بها (PATEFL)، يهدف لتعزيز ثقة معلمي اللغة الإنجليزية، وتطوير قدراتهم في تدريس المحادثة بقوالب جديدة جاذبة في الغرف الصفية، ويتّبع نهجاً شاملاً يتضمن وحدات للدراسة الذاتية عبر الإنترنت.

وفي نهاية الحفل الذي تولت إدارته مدير دائرة متابعة وتقويم برامج التدريب في المعهد الوطني د. ايمان النجار، تم تكريم 223معلماً ومعلمة من مديريات التربية، تقديراً لجهودهم في مجال التطوير المهني وإسهاماتهم القيّمة في تعليم اللغة الإنجليزية، وتكريم 18 مشرف ومشرفة ممّن يتابعون إنجازات المعلمين خلال البرنامج التّدريبي.

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