الشرطة البحرية تُنقذ مواطناً فُقدت آثاره في عرض بحر الوسطى

رام الله - دنيا الوطنأنقذت دائرة الشرطة البحرية في محافظة الوسطى، مساء الثلاثاء، مواطناً فُقدت آثاره صباح اليوم في عرض بحر النصيرات وسط القطاع.وأوضحت الشرطة البحرية في تصريح لها، أنها تلقت إشارة تفيد بتغيب وفقدان المواطن (ع. أ) من سكان النصيرات، بعد دخوله البحر منذ ساعات الصباح الأولى.وذكرت أنها فور تلقيها الإشارة، باشرت إحدى الدوريات العائمة للإنقاذ البحري بعمليات البحث عن المواطن داخل عرض البحر.وأشارت الشرطة البحرية إلى أن جهود طواقمها في الإنقاذ البحري أفضت إلى الوصول للمواطن على بعد (10) قامات بحرية وهو بحالة إعياء وإرهاق شديد.ولفتت إلى أنها أنقذت المواطن من داخل البحر وقدمت له الإسعافات الأولية اللازمة، مبينة أنها استدعت طواقم الإسعاف في الخدمات الطبية لتقديم الرعاية الصحية له.