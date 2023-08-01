الاحتلال يعتقل شقيقي منفذ عملية معاليه أدوميم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شقيقي الشهيد مهند المزارعة، من بلدة العيزرية، منفذ عملية الطعن في مستوطنة (معاليه أدوميم)، شرقي القدس.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الشهيد المزارعة وفتشته، قبل أن تعتقل شقيقيه سليمان ومؤيد.وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم عن استشهاد الشاب المزارعة (20 عاما)، برصاص الاحتلال عند مدخل مستوطنة (معاليه أدوميم) المقامة على أراضي المواطنين، شرق القدس.