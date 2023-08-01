شؤون فلسطينية

نقابة المحامين: حقل مهنة المحاماة في فلسطين تجاوز بشكل كبير الاحتياج الطبيعي لمجتمعنا

نقابة المحامين: حقل مهنة المحاماة في فلسطين تجاوز بشكل كبير الاحتياج الطبيعي لمجتمعنا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تقدم نقيب المحامين الفلسطينيين، ومجلس النقابة بالتهنئة لكافة الناجحات والناجحين في امتحان الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣، وفي مقدمتهم الخريجين من أبناء الشهداء والأسرى.

وتوجهت النقابة وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، برسالة توجيه وإرشاد إلى أبنائنا الخريجين فيما يتصل باختيار التخصص المناسب للدراسة الجامعية، في ظل التحديات التي تواجه مجتمعنا الفلسطيني على كافة المستويات، مشيرة إلى أن "المطلوب أن نختار مسارنا التعليمي الجامعي بما ينسجم واحتياجات سوق العمل".

وقالت: وبناءً عليه فلا بد من التوضيح وبصفتنا الجهة التنظيمية لمهنة المحاماة أنه ووفق المعايير العالمية أن حقل مهنة المحاماة في فلسطين ووفقا لهذه الأسس والمعايير قد تجاوز بشكل كبير الاحتياج الطبيعي لمجتمعنا، مما يعني أزمة جدية تعصف سوق العمل، وبالتالي وجب علينا ومن منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية أن نضعكم في صورة هذا الواقع لا سيما في ظل عدم توفر إمكانيات التوظيف في القطاع الحكومي. 

وفي ذات السياق، نوهت النقابة للخريجين بأنها فيما يتصل في قبول خريجي كليات الحقوق للتدريب لديها على أعمال مهنة المحاماة، أن النقابة ودون الإجحاف بصلاحياتها التي رسمها القانون في سياق تنظيم مهنة المحاماة تطبق وتلتزم بشكل مطلق بنظام التعليم العالي النافذ الصادر عن وزارة التعليم العالي من حيث التحقق من معدل الثانوية العامة بما لا يقل عن 75%  وحصره بفروع العلمي والأدبي والشرعي دون غيرها، وهذا ينسحب على ما يسمى برامج التجسير من الدبلوم إلى البكالوريوس، إذ ستشدد النقابة رقابتها على البرامج التعليمية حماية لواقع المهنة والمجتمع الفلسطيني لما لهذه المهنة بطبيعتها من اثر مجتمعي بالغ.

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