شؤون فلسطينية

صور.. مسؤول أميركي يزور ترمسعيا وسنجل ويعبر عن قلق واشنطن إزاء تصاعد اعتداءات المستوطنين

صور.. مسؤول أميركي يزور ترمسعيا وسنجل ويعبر عن قلق واشنطن إزاء تصاعد اعتداءات المستوطنين
جانب من الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
زار نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية، أندرو ميلر، ومحافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام،
اليوم الثلاثاء بلدتي ترمسعيا وسنجل، وذلك للاطلاع على آثار الاعتداءات التي ارتكبها مستوطنون بحماية جيس الاحتلال بحق المواطنين المدنيين وممتلكاتهم في البلدتين.

كما تفقد المسؤول الأمريكي خلال الجولة أحوال عائلة المواطن عمر قطين الذي استشهد الشهر الماضي برصاص قوات الاحتلال في ترمسعيا، والتقى خلال زيارته أيضاً بالسكان واستمع منهم إلى شهادات حول ما جرى.

وعبر ميلر عن قلق واشنطن البالغ إزاء تصاعد اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين فى العديد من القرى، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعمل من أجل تخفيف التصعيد الحالي وتوفير بيئة تضمن للجميع العيش بحرية وامن وازدهار.

وطالب ميلر بضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات عاجلة لاحتواء التصعيد وتخفيف التوتر ومنع وقوع المزيد من أعمال العنف، مؤكداً على أهمية محاسبة ومساءلة المسؤولين قانونياً عن هذه الاعتداءات.

من جانبها أكدت المحافظ غنام على أن هذه الزيارة تأتي للوقوف على عنف وإرهاب المستوطنين بحق الأهالي في ترمسعيا وسنجل والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن شعبنا لا يعول كثيراً على هذه الزيارات وأنه فقد الثقة بالمجتمع الدولي وبالولايات المتحدة الأمريكية التي لا تحرك ساكناً عندما يتعلق الامر بشعبنا، مبينةً أن
الشعب الفلسطيني لن ييأس ولا يستجدي أحد وسيبقى يطرق الخزان ويعلي صوته حتى تصل معاناته لكل العالم.

وطالبت المحافظ بتحويل الأقوال الى أفعال وعمل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على محاسبة مرتكبي الجرائم بحق شعبنا وعقاب هذه المنظومة الصهيونية وخاصة جيش الاحتلال الذي لا يخضع لأي نظم ومعايير أخلاقية أو قانونية.

وأكدت في الوقت ذاته أن شعبنا لن يستسلم وهو صاحب الحق وسيبقى على أرضه صامداً فيها حتى زوال المغتصبات والبؤر الاستيطانية التي تعمل الحكومة الأكثر تطرفا ويمينية على تنميتها ودعمها.













أخبار ذات صلة

غزة: الاتصالات تنتهي من تطوير الربط الشبكي وزارة المواصلات مع الشبكة الحكومية بسرعات عالية

غزة: الاتصالات تنتهي من تطوير الربط الشبكي وزارة المواصلات مع الشبكة الحكومية بسرعات عالية

هيئة الأسرى تطالب بتدخل إنساني لنقل الأسير المصاب محمد سعيد لمستشفى مدني

هيئة الأسرى تطالب بتدخل إنساني لنقل الأسير المصاب محمد سعيد لمستشفى مدني

​هيئة الأسرى: الحر يفتك بالأسرى في سجن &quot;جلبوع&quot;

​هيئة الأسرى: الحر يفتك بالأسرى في سجن "جلبوع"

التربية والمجلس الثقافي البريطاني يخرجان معلمي اللغة الإنجليزية ضمن برنامج تطوير مهارات المحادثة

التربية والمجلس الثقافي البريطاني يخرجان معلمي اللغة الإنجليزية ضمن برنامج تطوير مهارات المحادثة

الشرطة البحرية تُنقذ مواطناً فُقدت آثاره في عرض بحر الوسطى

الشرطة البحرية تُنقذ مواطناً فُقدت آثاره في عرض بحر الوسطى

الاحتلال يعتقل شقيقي منفذ عملية معاليه أدوميم

الاحتلال يعتقل شقيقي منفذ عملية معاليه أدوميم

نقابة المحامين: حقل مهنة المحاماة في فلسطين تجاوز بشكل كبير الاحتياج الطبيعي لمجتمعنا

نقابة المحامين: حقل مهنة المحاماة في فلسطين تجاوز بشكل كبير الاحتياج الطبيعي لمجتمعنا

صور.. مسؤول أميركي يزور ترمسعيا وسنجل ويعبر عن قلق واشنطن إزاء تصاعد اعتداءات المستوطنين

صور.. مسؤول أميركي يزور ترمسعيا وسنجل ويعبر عن قلق واشنطن إزاء تصاعد اعتداءات المستوطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تطالب بتدخل إنساني لنقل الأسير المصاب محمد سعيد لمستشفى مدني

هيئة الأسرى تطالب بتدخل إنساني لنقل الأسير المصاب محمد سعيد لمستشفى مدني

​هيئة الأسرى: الحر يفتك بالأسرى في سجن &quot;جلبوع&quot;

​هيئة الأسرى: الحر يفتك بالأسرى في سجن "جلبوع"

التربية والمجلس الثقافي البريطاني يخرجان معلمي اللغة الإنجليزية ضمن برنامج تطوير مهارات المحادثة

التربية والمجلس الثقافي البريطاني يخرجان معلمي اللغة الإنجليزية ضمن برنامج تطوير مهارات المحادثة

الاحتلال يعتقل شقيقي منفذ عملية معاليه أدوميم

الاحتلال يعتقل شقيقي منفذ عملية معاليه أدوميم

الأحمد يلتقي سفير جنوب إفريقيا لدى دولة فلسطين

الأحمد يلتقي سفير جنوب إفريقيا لدى دولة فلسطين

السياحة والآثار: ندعو لتضافر الجهود لمواجهة مخططات الاحتلال للسيطرة على المواقع الأثرية

السياحة والآثار: ندعو لتضافر الجهود لمواجهة مخططات الاحتلال للسيطرة على المواقع الأثرية

هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان تدعو لتثبيت وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة

هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان تدعو لتثبيت وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة

غزة: رئيس سلطة الأراضي يناقش عملية تسوية العشوائيات شمال القطاع

غزة: رئيس سلطة الأراضي يناقش عملية تسوية العشوائيات شمال القطاع

منوعات

صورة: الفنانة زينة تتصدر الترند بعد ظهورها بملامح متغيرة

صورة: الفنانة زينة تتصدر الترند بعد ظهورها بملامح متغيرة

محمد هنيدي يكشف سراً عن فيلمه (مرعي البريمو).. ماذا قال؟

محمد هنيدي يكشف سراً عن فيلمه (مرعي البريمو).. ماذا قال؟

بسعر خيالي.. جومانا مراد تتألق بفستان قصير خلال عرض فيلم &quot;ع الزيرو&quot;

بسعر خيالي.. جومانا مراد تتألق بفستان قصير خلال عرض فيلم "ع الزيرو"

بعد الرسائل المبطّنة.. هل عاد تامر حسني لبسمة بوسيل؟

بعد الرسائل المبطّنة.. هل عاد تامر حسني لبسمة بوسيل؟

بسمة وهبة لـ وجدي العربي: أبوك لو عايش هيديك 100 قلم على وشك

بسمة وهبة لـ وجدي العربي: أبوك لو عايش هيديك 100 قلم على وشك

فيديو: ياسمين صبري تخطف الأنظار بملابس جريئة وملفتة

فيديو: ياسمين صبري تخطف الأنظار بملابس جريئة وملفتة

منة شلبي توجّه تحذيرًا حادّاً للشامتين بوفاة نجل حسن يوسف

منة شلبي توجّه تحذيرًا حادّاً للشامتين بوفاة نجل حسن يوسف

أول تعليق من عائلة الفنان حسن يوسف بشأن تصريح وجدي العربي عن نجلها الغريق

أول تعليق من عائلة الفنان حسن يوسف بشأن تصريح وجدي العربي عن نجلها الغريق

حالة غضب بعد تعليق الفنان المعتزل وجدي العربي على حادثة غرق نجل حسن يوسف

حالة غضب بعد تعليق الفنان المعتزل وجدي العربي على حادثة غرق نجل حسن يوسف

فيفي عبده تتراجع عن تصريحاتها بشأن محمد عبده معلقة: دا عيب إني مكملتش دراستي

فيفي عبده تتراجع عن تصريحاتها بشأن محمد عبده معلقة: دا عيب إني مكملتش دراستي

عربي

الأردن: مجلس الأعيان يُقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ويعيده لمجلس النواب

الأردن: مجلس الأعيان يُقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ويعيده لمجلس النواب

السودان: مقتل العشرات من الدعم السريع بالخرطوم.. وجهود التهدئة تتواصل

السودان: مقتل العشرات من الدعم السريع بالخرطوم.. وجهود التهدئة تتواصل

تونس: مقترح قانون يطالب بـ &quot;تجريم&quot; التطبيع مع إسرائيل

تونس: مقترح قانون يطالب بـ "تجريم" التطبيع مع إسرائيل

حمايتها مسؤولية مشتركة.. وزير الخارجية الأردني يدين الاعتداءات على القدس

حمايتها مسؤولية مشتركة.. وزير الخارجية الأردني يدين الاعتداءات على القدس