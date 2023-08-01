صور.. مسؤول أميركي يزور ترمسعيا وسنجل ويعبر عن قلق واشنطن إزاء تصاعد اعتداءات المستوطنين

وطالب ميلر بضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات عاجلة لاحتواء التصعيد وتخفيف التوتر ومنع وقوع المزيد من أعمال العنف، مؤكداً على أهمية محاسبة ومساءلة المسؤولين قانونياً عن هذه الاعتداءات.



من جانبها أكدت المحافظ غنام على أن هذه الزيارة تأتي للوقوف على عنف وإرهاب المستوطنين بحق الأهالي في ترمسعيا وسنجل والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن شعبنا لا يعول كثيراً على هذه الزيارات وأنه فقد الثقة بالمجتمع الدولي وبالولايات المتحدة الأمريكية التي لا تحرك ساكناً عندما يتعلق الامر بشعبنا، مبينةً أن

الشعب الفلسطيني لن ييأس ولا يستجدي أحد وسيبقى يطرق الخزان ويعلي صوته حتى تصل معاناته لكل العالم.



وطالبت المحافظ بتحويل الأقوال الى أفعال وعمل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على محاسبة مرتكبي الجرائم بحق شعبنا وعقاب هذه المنظومة الصهيونية وخاصة جيش الاحتلال الذي لا يخضع لأي نظم ومعايير أخلاقية أو قانونية.



وأكدت في الوقت ذاته أن شعبنا لن يستسلم وهو صاحب الحق وسيبقى على أرضه صامداً فيها حتى زوال المغتصبات والبؤر الاستيطانية التي تعمل الحكومة الأكثر تطرفا ويمينية على تنميتها ودعمها.































رام الله - دنيا الوطنزار نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية، أندرو ميلر، ومحافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام،اليوم الثلاثاء بلدتي ترمسعيا وسنجل، وذلك للاطلاع على آثار الاعتداءات التي ارتكبها مستوطنون بحماية جيس الاحتلال بحق المواطنين المدنيين وممتلكاتهم في البلدتين.كما تفقد المسؤول الأمريكي خلال الجولة أحوال عائلة المواطن عمر قطين الذي استشهد الشهر الماضي برصاص قوات الاحتلال في ترمسعيا، والتقى خلال زيارته أيضاً بالسكان واستمع منهم إلى شهادات حول ما جرى.وعبر ميلر عن قلق واشنطن البالغ إزاء تصاعد اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين فى العديد من القرى، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعمل من أجل تخفيف التصعيد الحالي وتوفير بيئة تضمن للجميع العيش بحرية وامن وازدهار.