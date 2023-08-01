إدارة سجون الاحتلال تتخذ إجراءً بحق الأسير نائل البرغوثي

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير القائد نائل البرغوثي من سجن (نفحة) إلى معتقل (الجلمة)، دون توفر معلومات إضافية حول أسباب النقل.وفي هذا الإطار حمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير البرغوثي البالغ من العمر (65 عامًا)، واعتبر أن عملية نقله تأتي في إطار عمليات التّنكيل والانتقام المتواصلة بحقّه منذ أكثر من أربعة عقود.يُشار إلى أن الاحتلال منع زوجته وشقيقته من زيارته مؤخرًا، علمًا أنه لم يتبق من عائلته من الدرجة الأولى سوى شقيقته وزوجته، يمكنهما زيارته.