الأحمد يلتقي سفير جنوب إفريقيا لدى دولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنالتقى عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح مع سفير دولة جنوب افريقيا شون باينيفيلدت لدى دولة فلسطين، وبحث معه تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أهمها استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والأماكن الدينية المسيحية والإسلامية بمساعدة حكومة اليمين الفاشية.وأطلع الأحمد من السفير باينيفيلدت على نتائج زيارته الأخيرة الى جنوب افريقيا ولقائه مع الرئيس ووزيرة الخارجية والعلاقات الدولية وقيادة حزب المؤتمر الوطني الافريقي.وطلب الأحمد من السفير شكر رئيس جمهورية جنوب إفريقيا على دعوة الرئيس محمود عباس للمشاركة في قمة مجموعة بريكس نهاية الشهر الحالي.كما وأكد سفير جمهورية جنوب افريقيا موقف بلاده الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني التزاماً بما قاله الرئيس مانديلا (لن تكتمل حرية جنوب افريقيا الا حين تكتمل حرية الشعب الفلسطيني).