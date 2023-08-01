حماس تنعى منفذ عملية إطلاق النار في معاليه أدوميم





وأصيب مستوطنين اثنان منهم بحالة الخطر، في عملية إطلاق نار نفذها المزارعة في مستوطنة (معاليه أدوميم)، شرق القدس.





رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشاب مهند محمد سليمان المزارعة (20 عامًا)، الذي استشهد عصر اليوم الثلاثاء، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار في مجمع (معاليه أدوميم) الاستيطاني شرق القدس.وقالت في تصريح صحفي مساء الثلاثاء: "إنها تشاطر أهل الشهيد المزارعة مشاعر الفخر بعمليته البطولية الجريئة التي ثأر فيها للأقصى المبارك"، مؤكدة أن "شعبنا متوحد في ميدان المواجهة مع هذا المحتل، وقادر على الرد على جرائم الاحتلال وحماية مقدساته والثأر لدماء شهدائه".وشددت حماس على أن "التضحيات التي يقدمها أبناء شعبنا لن تذهب هدرا، وعلى المحتل أن ينتظر المزيد من هذه العمليات طالما استمرت عربدته وجرائمه في أرضنا".