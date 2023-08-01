السياحة والآثار: ندعو لتضافر الجهود لمواجهة مخططات الاحتلال للسيطرة على المواقع الأثرية





وأكد طوافشة أهمية هذه الجائزة في التأكيد على تميز قطاع المتاحف في فلسطين من حيث اللقى الاثرية وكيفية استثمارها بالشكل المناسب ليتم عرضها امام السياح والزوار القادمين لزيارة فلسطين، بالإضافة لكون المتاحف في فلسطين تشكل جزء مهم من الهوية الوطنية الفلسطينية وبذلك فهي جزء مهم واصيل في الدفاع عن قضية شعب فلسطين امام الاحتلال وما يدعيه من زيف للروايات التاريخية حول المواقع الاثرية الفلسطينية، فنحن في وزارة السياحة والاثار نقول باننا اصحاب الرواية الحقيقية حول المواقع الاثرية الفلسطينية.







وشكر طوافشة الدكتور ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والأميرة اليازية بنت نهيان ال نهيان سفيرة الثقافة العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (السكو) والشرقي الدهمالي رئيس والمنظمة العربية للمتاحف.

وتخلل الاحتفال مجموعة من الفعاليات تهدف الى تعزيز صمود بلدة سبسطية امام ما تتعرض له من اجراءات احتلالية احادية الجانب بالاضافة لتعزيز دور الشباب في قطاع المتاحف بالعالم العربي وزيادة الوعي باهمية التراث الثقافي وشاركت ستة عشر دولة عربية بمسابقة المرشد الثقافي العربي بحضور 119 مشترك تقدموا بافكار لهذه الغاية وقاموا بعمل انشطة في المتاحف المختلفة وكانت مشاركة وزارة السياحة والاثار في دولة فلسطين بعنوان (تراث فلسطين يقاوم) متحف وموقع سبسطية نموذجا وقد حصلت هذه المشاركة على جائزة المركز الاول على مستوى العالم العربي.

طوافشة في كلمته خلال الاحتفال دعى الى تضافر الجهود العربية والمحلية لمواجهة المخططات الاسرائيلية للسيطرة على مواقع التراث الثقافي من خلال توفير مظلة قانونية سياسية دبلوماسية تسهم في دعم توجه فلسطين للمنظمات الدولية ضدد القرارات الاسرائيلية في السيطرة على المواقع الاثرية الفلسطينية مما سيشكل حالة تكامل للجهود المحلية والعربية والعالمية في هذا الشان وسيسهم بالتاكيد في دعم المطالب الفلسطينية المشروعة في هذا الشان.

رام الله - دنيا الوطناحتفلت فلسطين بفوز متحف سبسطية في برنامج المرشد الثقافي العربي بجائزة المركز الاول للمتاحف والمواقع الاثرية، حيث جرى الاحتفال في متحف سبسطية وبحضور وكيل وزارة السياحة والاثار صالح طوافشة.