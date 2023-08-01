شاهد: لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في معاليه أدوميم قبل إطلاق النار على المنفذ

وأصيب أربعة مستوطنين بينهم اثنان حالتهما خطيرة، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني، في مستوطنة (معاليه أدوميم)، بالقدس.

ووفق ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال فإن منفذ عملية إطلاق النار في (معاليه أدميم) كان يرتدي سترة ويحتمل أنه انتحل شخصية حارس أمن، وهناك أربع إصابات.





وحسب نجمة داود الحمراء، تم نقل أربعة مصابين إلى مستشفيات "شعاري تسيديك" و"هداسا" من بينهم مستوطن يبلغ من العمر (40 عامًا) في حالة خطيرة وثلاثة في حالة متوسطة (29 عامًا) و(28 عامًا) و(37 عامًا).





وقال رئيس بلدية (معاليه أدوميم) إن منفذ عملية إطلاق النار هو فلسطيني يعمل بتصريح منذ عدة سنوات، والشرطة تحقق من كيفية حصوله على السلاح.



