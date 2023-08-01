شؤون فلسطينية

فيديو.. كتائب القسام تنشر معلومات للمرة الأولى حول أسر الضابط هدار غولدين

فيديو.. كتائب القسام تنشر معلومات للمرة الأولى حول أسر الضابط هدار غولدين
أحد أفراد كتائب القسام وهو يتحدث عن عملية أسر هدار غولدين
رام الله - دنيا الوطن
شرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، تفاصيل ومعلومات تكشفها للمرة الأولى حول حادثة أسر الضابط الإسرائيلي، هدار غولدن خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014.

وخاص عناصر كتائب القسام خلال الواقعة اشتباكاً مسلحاً مع مع جنود الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وكانت وحدة الظل التابعة لكتائب القسام كشفت خلال مهرجان انطلاقة حركة حماس الـ 35 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن بندقية غولدين التي تحمل رقم (42852351).

وكشف أحد مقاتلي كتائب القسام شارك في الاشتباك، تفاصيل الحدث والذي قتل فيه جنديان، فيما لم يتطرق إلى مصير الضابط هدار جولدن. 

وكشف عن انقضاض الشهيد وليد مسعود على ضابط الاتصال في القوة المتقدمة والإجهاز عليه، ما أدى إلى انقطاع الاتصال بين القوة وقيادتها الأمر الذي ساهم في إنجاز المهمة وإنجاحها. 

كما نشرت الكتائب صورة قلادة انتزعها مقاتلو كتائب القسام من أحد جنود "جفعاتي" خلال العملية، دون الكشف عن هوية صاحب القلادة. 

ووجهت كتائب القسام رسالة إلى الاحتلال بأنه "يعرف جيدًا إلى من تعود هذه القلادة وكيف ومتى انتزعت من أحد جنوده". 

وأكدت كتائب القسام في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن البندقية "كانت غنيمةً من غنائم هذا اليوم العظيم اغتنمها مجاهدو القسام أثناء عملية أسر الضابط هدار جولدن لتكون هذه إشارة على خيبة جيشهم وعلى ما يمتلكه مجاهدونا من رصيدٍ في هذا الملف المهم".

 




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