غزة: رئيس سلطة الأراضي يناقش عملية تسوية العشوائيات شمال القطاع





جاء ذلك خلال اجتماعه مع مدير عام التفتيش والمكاتب الفرعية أ. عصام الحمارنة وموفق علوان مدير عام وحدة الشئون القانونية ومدراء دوائر الانتفاع الإيجارات ومكتب غزة.



ويأتي ذلك تنفيذاً لقرارات لجنة متابعة العمل الحكومية المتعلقة بتسوية أوضاع المتعدين على الأراضي الحكومية في العشوائيات السكنية في منطقة شمال القطاع.



وتناول اللقاء أيضاً إمكانية منح تسهيلات للمواطنين لتشجيعهم على تسوية وتصويب أوضاعهم القانونية وتنظيم العشوائيات وفقاً للمخططات المقررة والمعتمدة من كافة الجهات الحكومية المختصة.



رام الله - دنيا الوطناطلع رئيس سلطة الأراضي بغزة، د. عماد الباز، على سير الإجراءات في تسوية أوضاع المتعدين شمال القطاع، وعدد الحالات التي انطبقت عليها الشروط، وجرت تسوية أوضاعها والمعيقات التي تواجه استكمال تسوية العشوائيات.