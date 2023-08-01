أول تعليق من حماس على عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة
علق عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على عملية إطلاق النار في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المستوطنين.
وقال القانوع، في تصريح صحفي: "نبارك عملية إطلاق النار البطولية بالقرب من مستوطنة (معاليه أدوميم) بمدينة القدس المحتلة دفاعًا عن المسجد الأقصى وردًا على اقتحامات المستوطنين وأداء الطقوس التلمودية في ساحاته".
وأضاف: "ضربات الثائرين والمقاومين لن تتوقف دفاعًا عن أرضنا ومقدساتنا وإفشال مخطط حكومة المستوطنين بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى".
وتابع القانوع: "ستظل المقاومة مشرعة بكل وسائلها وأدواتها وفي مختلف أرجاء الضفة والقدس المحتلتين ضد المحتل الصهيوني ولن تنكسر أمام كل عمليات القتل والاعتقال والملاحقة والمحاولات اليائسة لاستئصالها".
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