غزة: الاتصالات تنهى أعمال تركيب الخط المجاني لاستقبال شكاوى المواطنين بوزارة الداخلية

رام الله - دنيا الوطنأنهت طواقم الإدارة العامة لمركز البيانات الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، وبالتعاون مع مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية أعمال تركيب وتشغيل الخط المجاني (410-310-1800) لاستقبال شكاوى المواطنين عن وزارة الداخلية.و أوضح م.يامن مطر مدير عام الإدارة، أن هذا العمل يأتي ضمن هدف تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطن باستخدام أسهل و أحدث الطرق الممكنة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وستوفر الخدمة للمواطن تسجيل الشكوى التي تقدم بها عبرالرقم المجاني مع تخصيص رقم داخلي لكل محافظة .ويشار أن مركز البيانات الحكومية يوفر الاتصال الحكومي الموحد على الرقم 161 ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتسهيل وصول المواطنين للخدمات الالكترونية الحكومية والاستفادة من كافة التقنيات الحديثة.